Energie Cottbus hat den Start in die neue Saison der Regionalliga verpatzt. Am Sonntag verloren die Lausitzer bei Viktoria Berlin mit 1:2. Eine Kopfverletzung von Torwart Elias Bethke sorgte dabei für einen Schreckmoment.

Energie Cottbus hat zum Start der neuen Saison in der Regionalliga Nordost eine Niederlage kassiert. Die Lausitzer verloren am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin mit 1:2 (0:1). Das einzige Cottbuser Tor des Tages erzielte Jonas Hildebrandt. Insgesamt wurde die durchaus verdiente Niederlage aus Energie-Sicht durch eine Kopfverletzung von Torwart Elias Bethke früh in der Partie überschattet.

Genauer gesagt prallte Bethke bereits nach fünf von Viktoria Berlin dominierten Minuten beim Herauslaufen an der Strafraumgrenze mit Stürmer Shean Mensah zusammen. Bethke wurde dabei mit voller Wucht von Mensahs Knie an der rechten Schläfe getroffen und anschließend knapp zehn Minuten lang auf dem Rasen behandelt. Der 20-Jährige musste schließlich auf einer Trage vom Rasen gebracht werden, ehe er das Stadion in einem Rettungswagen verließ. An seiner Stelle stand fortan Alexander Sebald im Cottbuser Tor.

Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz schien den Schrecken in der Folge allerdings schnell abgeschüttelt zu haben. So näherten sich die Cottbuser in den kommenden Minuten durch einige Standardsituationen immerhin etwas an das Berliner Tor an. Gutes Kombinationsspiel oder schnell vorgetragene Konter wie der durch Axel Borgmann und Timmy Thiele (41. Minute) blieben allerdings die Ausnahme. So war es die Mannschaft von Viktoria, die in der ersten Halbzeit das Spiel machte. Der Tabellenzwölfte der Vorsaison war allen voran dank seiner Flügelspieler Mensah und Julien Damelang offensiv sehr umtriebig. Allerdings fehlte auch den Gastgebern häufig ein letzter guter Pass im Strafraum.

So fiel auch das erste Tor des Spiels nicht nach guter Kombination, sondern nach einem groben Fehler: In der fünften Minute der verletzungsbedingt langen Nachspielzeit erreichte Viktorias Metehan Yildirim am Cottbuser Strafraum einen schlechten Einwurf von Cottbus-Kapitän Borgmann vor Energies Jonas Hofmann. Yildirim drehte sich geschickt, ließ Torhüter Sebald mit seinem Schuss keine Chance und stellte so den 1:0-Halbzeitstand aus Viktorias Sicht her.