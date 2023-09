Titelverteidiger Energie Cottbus steht in der zweiten Runde des Brandenburger Fußball-Landespokals vor einer mutmaßlich einfachen Aufgabe. Der Regionalligist tritt bei Phönix Wildau aus der siebtklassigen Landesliga an. Das ergab die Auslosung am Mittwoch.

Die Cottbuser waren am Sonntag mit einem 5:0-Sieg bei Fortuna Babelsberg in die nächste Runde eingezogen.