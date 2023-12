Anklage nach Tod von Berliner Jugendspieler in Hessen erhoben

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat Anklage gegen einen Jugendlichen erhoben, der im Mai einen Berliner Fußballspieler bei einem Turnier in Hessen tödlich verletzt haben soll. Das bestätigte der Anwalt des Angeklagten, Seyed Shahram Iranbomy, rbb|24 am Freitag auf Nachfrage. Demnach lautet der Vorwurf auf Körperverletzung mit Todesfolge. Zuerst hatte die "B.Z." [bz-berlin.de] berichtet.