Ein 15-jähriger Berliner hat nach einer Schlägerei bei einem Jugend-Fußballturnier am Wochenende in Frankfurt am Main "schwerste lebensbedrohliche Kopfverletzungen" erlitten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei es beim internationalen "Germany Cup" am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern einer französischen und einer Berliner Mannschaft gekommen. Nach Informationen von rbb|24 handelt es sich bei dem Berliner Verein um den JFC Berlin.