Siegt Hertha in Kaiserslautern das dritte Mal in Serie?

Hertha BSC hat im Pokal gegen den Hamburger SV im Elfmeterschießen einen großen Sieg errungen. Auswärts in Kaiserslautern wollen die Berliner mit diesem Schwung wichtige drei Punkte in der Liga holen. Pal Dardai warnt vor Erschöpfung.

In der Liga hat Kaiserslautern seit über zwei Monaten nicht gewonnen, zuletzt setzte es in diesem Wettbewerb drei Niederlagen in Serie. Deshalb wurde der beliebte Trainer Dirk Schuster entlassen und es übernahm Dimitrios Grammozis. Der gewann sein erstes Spiel: 2:0 im Pokal gegen den 1. FC Nürnberg. Hertha BSC war in den letzten Wochen in der Liga erfolgreicher: Seit fünf Spielen sind die Berliner ungeschlagen.

Gegen Kaiserslautern ist Trainer Pal Dardai trotzdem nicht in der Favoritenrolle: Das kräftezehrende Pokalspiel gegen den HSV, in dem Hertha zweimal in letzter Minute ausglich und schließlich im Elfmeterschießen gewonnen hat, zwingt ihn zu Rotation: "Es wird nicht nach Form, sondern nach Frische aufgestellt", hat Dardai angekündigt.