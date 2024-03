rbb|24: Benjamin Weber, eigentlich wollte Hertha in der Rückrunde in eine Position kommen, aus der heraus man im Idealfall noch einmal die Aufstiegsplätze zumindest hätte angreifen können. Schaut man jedoch auf die Tabelle dieser Rückrunde, ist Ihre Mannschaft dort Drittletzter. Was ist passiert?

Benjamin Weber: Ich denke schon, dass wir einfach einen sehr schlechten Start in das gesamte Jahr hatten. Jetzt kann man die Umstände bemühen. Krankheiten zum Beispiel, die wir dann einfach hatten. Fabian Reese etwa ist zu Beginn ausgefallen. Oder natürlich auch der Schicksalsschlag um den Tod von unserem Präsidenten Kay Bernstein. Trotzdem haben wir in Summe in den Spielen, sowohl gegen Düsseldorf, Wiesbaden, aber dann jetzt vor allen Dingen natürlich auch gegen Kiel oder Braunschweig, einfach Punkte liegen lassen. Das ist erstmal das Erste.

Und das Zweite?

Natürlich sind wir nicht damit zufrieden, wo wir im Moment stehen. Deswegen ist das Thema Ziel ja ein klarer Punkt. Aber es nutzt nichts, jetzt von Träumen zu sprechen. Unser Ziel ist es weiterhin, jedes Spiel zu gewinnen. Unser Ziel ist, Sonntag das Spiel gegen Schalke 04 zu gewinnen.