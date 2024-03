Torsten Wieland lebt in Gelsenkirchen und ist Fan des FC Schalke 04. 2022 gründete er gemeinsam mit vier Mitstreitern den interaktiven Podcast TausenFreunde . Das Konzept: In einer offenen Zoom-Konferenz können sich Fans und Interessierte einwählen und gemeinsam über die Lage beim FC Schalke 04 diskutieren. Mit dabei ist meistens ein geladener Experte. Moderiert wird der Austausch von Wieland und Cornelius Cantow. Begleitend veröffentlicht sein Team Artikel auf tausendfreunde.de .

Zuletzt rückte Trainer Karel Geraerts den bislang hinter den Erwartungen bleibenden Mittelfeld-Neuzugang Ron Schallenberg in die Innenverteidigung und positionierte davor Paul Seguin als defensive Schaltstelle. "Das hat gut geklappt", findet Wieland. In zwei Spielen mit dieser Besetzung holte Schalke immerhin vier Punkte, darunter den überraschenden 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter FC St. Pauli. Allerdings muss Geraerts für die anstehende Partie in Berlin defensiv erneut umstellen: Der Ex-Unioner Paul Seguin ist gesperrt, außerdem fehlt der vielversprechende Winter-Zugang Brandon Soppy verletzt.



Erschwerend kommt hinzu: "Auswärts hat Schalke die letzten Spiele wirklich überhaupt gar nicht gut performt", so Wieland. Und das trotz regelmäßig großer Fan-Unterstützung. So werden in Berlin weit über 10.000 Schalker erwartet, Trainer Geraerts sprach gar von 15.000 bis 20.000. Trotz des enormen Rückhalts belegen die Knappen in der Auswärtstabelle aktuell nur den 16. Platz. Im laufenden Kalenderjahr hat der Ruhrgebietsklub keinen einzigen Punkt in der Fremde geholt.