So richtig in Schwung gekommen sind die Aufstiegsträume der Anhänger von Hertha BSC wohl kaum im Verlauf der bisherigen Saison. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai war in den bisher 23 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga nie besser platziert als Rang sieben. Und auch wenn die Berliner zwischen Oktober und Ende Januar acht Spiele am Stück ungeschlagen blieben, so richtig ins Rollen kam das Team, das nie mehr als zwei Siege in Folge aneinander reihen konnte, nie.

Der Ausgeglichenheit der Liga sei Dank ist trotzdem noch etwas möglich. Sollte Hertha zum Auftakt des 24. Spieltags gegen den derzeitigen Tabellenzweiten aus Kiel gewinnen, sind es plötzlich nur noch sechs Punkte Rückstand auf das Überraschungs-Team aus dem hohen Norden.