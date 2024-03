Einige Athleten drehen in der Schlussphase der Saison richtig auf, beispielsweise in den entscheidenden Playoff-Spielen. Was machen diese Sportler richtig?

Worauf kommt es psychologisch in der heißen Phase der Saison vor allem an?

Das ist unterschiedlich. Der eine hat die Fähigkeit, an sich zu glauben und hat das präsent, was ihn oder sie auszeichnet. Die anderen legen den Fokus auf die Regeneration und schaffen es, abzuschalten. Manchmal liegen zwischen einer absolvierten Partie und der Vorbereitung auf das neue Spiel ja nur ein paar Stunden. Manchen fällt es schwer, das Erlebte zu verarbeiten und sich dann neu zu fokussieren auf das Anstehende. Es ist eine Herausforderung, die gemeistert werden muss, um dann wirklich bei jedem Spiel performen zu können.

Welche Denkweise, welche innere Haltung versuchen Sie bei Ihren Klienten hervorzukitzeln?

Mein sportpsychologischer Ansatz ist, dass man auf die verschiedenen Phasen schaut, die in der Saison passieren und sich überlegt: Was brauche ich in meinem Werkzeugköfferchen, in meinem Methodenkoffer, um sich daraus in der heißen Episode einfach nur noch bedienen zu müssen? Sodass man gar nicht mehr viel ins Nachdenken oder Erproben kommen muss, weil dafür auch einfach keine Zeit ist. Das Wissen um die zur Verfügung stehenden Methoden und welche Dinge man einsetzen kann, das ist, glaube ich, dann das Entscheidende in so einer knackigen Phase.

Was kann helfen, um den Fokus zu wahren?

Rituale können helfen, die dann im Spieltag angewandt werden. Denn sie binden keine gedanklichen Ressourcen, man muss sich nicht fragen: Was mache ich als nächstes? Feste Abläufe können den Athleten einfach auch in den Wettkampfmodus bringen.

Das heißt, es ist mehr als nur Aberglaube, wenn Fußballprofis bei ihrer Einwechslung noch mit den Händen den Rasen berühren oder sich standesgemäß bekreuzigen?

Ja. Abläufe, die fest automatisiert sind, verhindern, dass dem Gehirn zu viel Platz für externe Problematiken gegeben wird. Sondern man kann sich an Gewohnheiten entlanghangeln, das gibt Sicherheit. Wir sind von Natur aus gewohnheitsliebend. Deswegen macht es Sinn, zu schauen, dass man nicht zu viele Ressourcen verliert und dadurch weiteren Stress aufbaut.