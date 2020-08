Aufgrund von Hitze und Trockenheit haben Südbrandenburger Teichwirte in diesem Jahr bereits mehrere Teiche notabfischen müssen. Die Pegel in den Hälterteichen seien zu stark zurückgegangen, heißt es von der Peitzer Edelfisch Handelsgesellschaft. "Es gibt einfach kein Grundwasser, damit keine Quellen", so Geschäftsführerin Ramona Oppermann. Die Lage sei dramatisch, zwei Drittel aller Teiche können laut Oppermann nicht mehr bewirtschaftet werden. Flüsse, wie die Tranitz oder die Malxe, aus denen die Teiche gespeist werden lägen trocken.

Die Teiche in Peitz seien hingegen nicht so stark betroffen. Sie werden weiterhin mit Wasser aus der Spree versorgt. Bis zum Saisonende im Oktober funktioniere es, erklärt Oppermann. Die Peitzer Edelfisch Handelgesellschaft betreibt zehn Teiche in Brandenburg und drei in Sachsen.