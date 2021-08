Die Ausbildung von Hebammen wird in Deutschland akademisiert. In allen Bundesländern beginnt mit dem kommenden Wintersemster das Hebammen-Studium. Zukünftig sollen die studierten Hebammen die gelernten ablösen. Auch an der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) startet der neue Studiengang - zum Auftakt mit 30 Studierenden.

Dass Hebammen Abitur und ein abgeschlossenes Studium vorweisen müssen, ist in anderen Ländern bereits der Fall. Und es soll ein Mittel sein, um gegen den Mangel an Hebammen anzukämpfen. Denn nicht alle Absolventinnen würden später in Kliniken arbeiten, erklärte die Leiterin des neuen Studiengangs, Franziska Rosenlöcher. Viele würden voraussichtlich in eigenen Praxen oder in Geburtshäusern tätig sein. "Diese Bereiche bekommen mehr Raum als in der Ausbildung, damit die Absolventinnen besser darauf vorbereitet sind - gerade hier im ländlichen Raum - später in der Freiberuflichkeit arbeiten zu können."

So steht unter anderem auch Business oder Psychologie auf dem Lerhplan des vierjährigen Bachelor-Studiengangs. "Auch die Arbeit in Konfliktsituationen in Familien, also der Bereich Soziologie und Gesellschaft ist jetzt mehr vorhanden", so Rosenlöcher.