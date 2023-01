In einer Cottbuser Sozialunterkunft hat es am Montagabend gebrannt - ein Bewohner steht unter Verdacht der schweren Brandstiftung. Ein 39-jähriger Mitarbeiter der Einrichtung wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen, verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.



Der 46-jährige Bewohner der in Brand geratenen Wohnung sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht vor Ort gewesen, hieß es. Wenig später hätten ihn die Beamten dann stark alkoholisiert gefunden.