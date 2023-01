Die Stadt Cottbus will mit einem Bündel von Maßnahmen das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken. Unter anderem ist eine Video-Überwachung und eine Fokussierung der Sicherheitskräfte auf vielbesuchte Punkte in der Stadt geplant. Von Florian Ludwig

Ein Erfolg, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Cottbus-Spree-Neiße, Oskar Vurgun, denn gerade das Thema Jugendkriminalität sei ein gesamtgesellschaftliches und das nicht nur in Cottbus: "Zur Ursachenbekämpfung ist es unglaublich wichtig, hier den gesamtgesellschaftlichen Ansatz zu sehen. Es war aber auch wichtig, mal interbehördlich gegenseitig für Transparenz zu sorgen und auch aufzuklären, was bislang alles gemacht worden ist."

März 2020, im Cottbusser Puschkin Park wird ein bekannter Kampfsportler hinterrücks erschossen. Ein Mann, der Verbindungen in die rechte Szene und zu kriminellen Rockerbanden hatte, der eher gefürchtet als beliebt war. Wer und was steckt hinter dem Mord?

Nicht nur die Probleme, auch die Lösungen sind heute diskutiert worden. Denn vor allem das Sicherheitsgefühl spielt in der Cottbuser Innenstadt eine große Rolle, erklärt Ordnungsdezernent Thomas Bergner (CDU): "Das, was man subjektiv fühlt, das ist objektiv zum Glück nicht so. Die Kriminalstatistik spricht ein anderes Bild. Es gibt zum Beispiel keine Hotspots in Cottbus, wo unglaublich viele Gewaltverbrechen passieren." Sein Fazit ist daher, dass Cottbus zwar eigentlich sicher ist, sich einige aber dennoch nicht sicher fühlen.

Zahlreiche Einzelmaßnahmen sollen deshalb die gefühlte Sicherheit erhöhen. Mehr Licht, beispielsweise im Puschkinpark oder am Blechencarree, Videoüberwachung, eine Fokussierung von Ordnungsamt und Polizei auf vielbesuchte Punkte in der Stadt und mehr Sichtbarkeit der Einsatzkräfte sind geplant.