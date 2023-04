Ein ungewöhnliches Objekt für einen Diebstahl haben sich Unbekannte im Schwarzbacher Ortsteil Biehlen (Oberspreewald-Lausitz) ausgesucht. Vom Friedhof des Ortes sei ein komplettes Doppelflügeltor gestohlen worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Diebstahl sei am Dienstagnachmittag bemerkt worden, so die Polizei. Das Tor habe sich an einer Zufahrt zum Friedhof befunden. Durch den Diebstahl sei ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.