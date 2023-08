Kinder sollen Brand in alter Mühle in Doberlug-Kirchhain gelegt haben

Stundenlang kämpften mehr als 100 Feuerwehrleute in Doberlug-Kirchhain am Freitag gegen einen Großbrand in der alten Mühle. Nun haben sich die Verursacher bei der Polizei gemeldet - gemeinsam mit ihren Eltern.

Nach einem Großbrand in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) am Freitagabend hat die Polizei am Montag gemeldet, die Verursacher des Feuers gefunden zu haben. Demnach sei "das Zündeln von Kindern brandursächlich", so die Polizei in einer Mitteilung. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Auf rbb-Nachfrage erklärte eine Sprecherin, die Verursacher seien strafunmündig. Die Kinder hätten sich gemeinsam mit ihren Eltern bei der Polizei gemeldet. Über das Alter der Kinder machte die Sprecherin keine Angaben.

Bei dem Brand am Freitag stand eine alte Mühle auf einer Fläche von 25 mal 50 Metern in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren zeitweise im Einsatz. Die Löscharbeiten waren erst am frühen Samstagmorgen beendet. Anwohner waren aufgerufen worden, Türen und Fenster wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Das Gebäude stand bereits vor Ausbruch des Brandes leer, Menschen wurden nicht verletzt.