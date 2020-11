Der Verein will damit Kontakt zu den Fans halten und Geld in die Kasse bekommen. Schließlich sei das Weihnachtsgeschäft laut Energie eine wichtige Einnahmequelle.

Energie Cottbus ist seit Dienstag auf einigen Cottbuser Wochenmärkten vertreten. Weil es in diesem Jahr keinen klassischen Cottbuser Weihnachtsmarkt gibt, baut der Verein stattdessen seinen Verkaufsstand mit Energie-Weihnachtsartikeln auf Märkten der Stadt auf.

Hintergrund sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Aufgrund der aktuell geltenden Regeln gibt es in der Regionalliga keine Spiele. Der größte Weihnachtsmarkt Südbrandenburgs, der in Cottbus, wurde bereits Ende Oktober abgesagt.



"Unser gesellschaftliches Leben ist zum zweiten Mal in einem hohen Maße eingeschränkt und auch der Ball rollt für unseren FC Energie aktuell nur auf dem Trainingsplatz", heißt es vom Verein. Dieser blicke deshalb einer ungewissen Zeit entgegen.

Für Energie ist es Neuland, auf wechselnden Wochenmärkten Räuchermännchen, Adventskalender und in diesem Jahr auch Mund-Nasen-Schutz zu verkaufen. Die Idee wurde laut Vereinssprecher Stefan Scharfenberg-Hecht aus der Not heraus geboren. Viele Werbeartikel für Weihnachten waren längst bestellt. "Da braucht man natürlich auch einen Absatzmarkt. Das Weihnachtsgeschäft ist immer ein wirtschaftlicher Faktor, dass wir das Geld einnehmen."