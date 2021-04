Der Brandenburger Landkreis Spree-Neiße hat bundesweit den höchsten Anteil an Arbeitslosen, die seit mehr als vier Jahren ohne Job sind. Das berichtet am Samstag die Funke-Mediengruppe und beruft sich dabei auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Links-Fraktion im Bundestag.

Demnach sind in Spree-Neiße fast zwei Drittel – nämlich 64,7 Prozent - der erwerbsfähigen Hartz IV-Empfänger und Empfängerinnen betroffen. Im Landkreis Görlitz in Sachsen sind es 64,4 Prozent. Den niedrigsten Anteil an Langzeitarbeitslosen hat mit 16,7 Prozent Pfaffenhofen an der Ilm in Bayern.