Der Energiekonzern Leag hat einen Kraftwerksblock in Jänschwalde (Spree-Neiße) kurz nach der Reaktivierung wieder vom Netz genommen. Das hat das Unternehmen am Donnerstag auf rbb-Nachfrage mitgeteilt. Demnach sei Block F, der seit einigen Tagen wieder Strom produzieren sollte , bereits seit Anfang der Woche aufgrund einer Störung nicht mehr am Netz. Man gehe davon aus, dass der Block in den nächsten Tagen wieder Strom produzieren werde, so eine Unternehmenssprecherin.

Block F wurde am Wochenende reaktiviert. Der zweite reaktivierte Block E ist seit zwei Wochen wieder am Netz. Dort gebe es allerdings gerade einen "kleineren Schaden" an einem der beiden Kessel, der kurzfristig behoben werde, hieß es. "Mit teilweise auftretenden technischen Befunden während des Beginns des Dauerbetriebs haben wir gerechnet", sagte die Leag-Sprecherin. Das Unternehmen gehe davon aus, in den kommenden Monaten mit den Blöcken "gut am Markt verfügbar zu sein", hieß es weiter.



Die Kraftwerksblöcke E und F waren wegen des geplanten Braunkohleausstiegs jahrelang in einer sogenannten Sicherheitsbereitschaft und nun im Oktober reaktiviert worden, um für mehr Energiesicherheit zu sorgen.

Block F sollte eigentlich Anfang Oktober endgültig stillgelegt werden, Block E ein Jahr später.