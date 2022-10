Block E im Kohlekraftwerk Jänschwalde ist zurück am Netz

Do 06.10.22 | 15:40 Uhr

Der Block E das Braunkohlekraftwerks Jänschwalde (Spree-Neiße) ist wieder an das Stromnetz angeschlossen. Der 500-Megawatt-Block wurde am Donnerstag wieder in Betrieb genommen, wie der Energiekonzern Leag mitteilte.

"Mit der [...] erlassenen Verordnung zur befristeten Ausweitung des Stromerzeugungsangebotes kann der Block nun wieder am Strommarkt teilnehmen", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Damit könne er helfen, "die Stromversorgung über die kommenden Herbst- und Wintermonate vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise" abzusichern. Der Block war im Zuge des Braunkohleausstiegs seit Oktober 2019 in der sogenannten Sicherheitsbereitschaft.