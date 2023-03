Das wertvolle Kupfererz soll in der Erde zwischen dem Spremberger Ortsteil Graustein und Schleife in Sachsen lagern. Es ist der zweite Anlauf des Unternehmens Kupferschiefer Lausitz GmbH (KSL) für einen Abbau. 2014 war er auf Eis gelegt worden, weil die Marktpreise stagnierten. Nachdem sich das geändert hatte, wurde ab 2021 ein neuer Anlauf genommen.

In der Lagerstätte werden 130 Millionen Tonnen Kupfererz vermutet. Daraus könnten 1,9 Millionen Tonnen reines Kupfermetall entstehen. Gebraucht wird es unter anderem für die Produktion von Elektrogeräten, Autos und Schmuck. Das Unternehmen KSL hat seit dem Projektstart mit Erkundungen 2007 rund 40 Millionen Euro investiert, sagte Projektleiter Blas Urioste dem rbb.

Das Vorhaben mache jetzt mit dem Strukturwandel wirklich Sinn, so Urioste. "In einem vollelektrischen Auto stecken 83 Kilo Kupfer." Das sei ein Vielfaches von dem, was in einem Verbrennerfahrzeug steckt. Auch beim Thema erneuerbare Energien spiele Kupfer eine Rolle. "Wenn wir über Windräder sprechen, sprechen wir sogar über 30 Tonnen pro Einheit, die notwendig ist, damit die Infrastruktur drumherum funktioniert", so Urioste. Deutschland sei weltweit der drittgrößte Konsument von Kupfer, aber zu 100 Prozent von Importen abhängig.