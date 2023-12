"Schichtwechsel"-Veranstaltung - Glück zu - Tagebau Jänschwalde mit offiziellem Akt geschlossen

Fr 22.12.23 | 17:20 Uhr

Bild: dpa/Patrick Pleul

Fast 50 Jahre lang wurde im Tagebau Jänschwalde Kohle abgebaut. Nun soll der Tagebau saniert werden - ein Teil der Beschäftigten wird also weiter dort arbeiten. Deshalb wurde am Freitag in Jäschwalde ein "Schichtwechsel" gefeiert.

Es ist offiziell der letzte Tag für den Tagebau Jänschwalde. Für die langjährige Zusammenarbeit hat sich das Lausitzer Bergbauunternehmen Leag bei seinen Mitarbeitern am Freitagnachmittag mit einer symbolischen Schichtwechsel-Veranstaltung bedankt. Der Schichtwechsel selbst steht für den Wandel von der Produktion hin zur Renaturierung des Tagebaus. Für die Mitarbeiter sei das ein besonderer und emotionaler Moment, so Phillipp Nellessen, Vorstandsmitglied bei der Leag.

Im Fokus steht jetzt die Renaturierung

"Wir verabschieden den Tagebau von der aktiven in die passive Phase", sagte er vor Beginn der Veranstaltung. "Ab nächstem Jahr finden nur noch geotechnische Sicherungsmaßnahmen statt und wir stellen die Geländeoberfläche wieder her." Auf der Tagebaufläche sollen nun drei Seen entstehen, außerdem will die Leag Wind- und Solar-Anlagen installieren. Dietmar Woidke (SPD), der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, begrüßt diese Maßnahmen. Auch er war bei der Veranstaltung am Freitag zu Gast. "Natürlich ist auch die Energiezukunft entscheidend dafür, dass es in der Region auch weiterhin eine gute wirtschaftliche und industrielle Zukunft gibt", so Woidke.

Mitarbeiter blicken in die Zukunft

Etwa 300 der 500 Kumpel werden nun in die weiter aktiven Tagebaue der Leag gehen, zum Beispiel nach Welzow oder in den Tagebau Nochten. Die anderen Mitarbeiter bleiben in Jänschwalde, für die Sanierung - zum Beispiel Roland Erb. "Es ist wie ein kleiner Bruch im Leben, aber es ist nunmal so", sagt er. "Alles hat ein Ende, auch die Kohle." Seit den 1980er Jahren arbeitet Erb im Tagebau Jänschwalde. Die Sanierung ist für ihn eine gute Alternative. "Damit haben auch einige Kollegen Arbeit, das ist auch nicht schlecht", meint er. Auch Torsten Geißler nutzt die Veranstaltung, um Bilanz zu ziehen. "Auf der einen Seite steht sehr viel Stolz, auf der anderen Seite steht auch ein bisschen Traurigkeit", erzählt Geißler, der bei der Leag im Bereich der Datentechnik arbeitet. Er sagt aber auch: "Für die Region selbst ist noch nicht Schluss, wir bauen ja erneuerbare Energien, da bin ich mittendrin in den Projekten." Das könne man vielleicht noch nicht so deutlich in der Landschaft sehen. "Aber kommen Sie mal in zwei Jahren wieder", so der Mitarbeiter.

