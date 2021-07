Der Uferbereich am Helenesee bei Frankfurt (Oder) bleibt weiter gesperrt. Das teilte das Landesbergbauamt dem rbb am Mittwoch mit. Neben der Rutschungsgefahr am ehemaligen Tagebau liegen der Helene- und der angrenzende Katjasee nach weiteren Fällen der Afrikanischen Schweinpest (ASP) seit vergangener Woche in einem Kerngebiet.

Damit würde dort eigentlich ein Betretungsverbot greifen. Da der Strandbereich am Helenesee aber eingezäunt ist, gelte hier das Betretungsverbot nicht, teilte die Frankfurter Stadtverwaltung auf ihrer Website mit [frankfurt-oder.de]. Somit seien Spaziergänge an der Promenade derzeit möglich. Gebadet werden kann in diesem Jahr aber auch nach Freigabe der Strandabschnitte durch das Bergbauamt wohl nicht mehr, bestätigte ein Sprecher der Stadt auf Nachfrage.