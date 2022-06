Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab und hält an bestehenden Freiwilligendiensten fest, in denen sich fast 100.000 Menschen engagieren. Laut Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner sollen Freiwilligendienste noch aufgestockt werden und deren Rahmenbedingungen verbessert.

Die Jugend soll's richten - zumindest wenn es nach Bundespräsident Frank Walter Steinmeiner geht: Am Sonntag hatte der SPD-Politiker die Einführung eines sozialen Pflichtdiensts vorgeschlagen. Es geht darum, dass sich junge Menschen für eine gewisse Zeit "in den Dienst der Gesellschaft" stellen sollten. Diese Pflichtzeit müsse laut Steinmeier nicht zwingend bei der Bundeswehr erfolgen, sondern könnte auch in einer sozialen Einrichtung geleistet werden. Dadurch solle der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (B90/Die Grünen) hat sich gegen den Vorschlag eines Pflichtjahres für Jugendliche ausgesprochen: Die Jugendlichen hätten sich sehr solidarisch mit der Gesellschaft gezeigt, deswegen sei "alles, was in Richtung Zwang und Drangsalierung geht, nicht richtig."

"Ich halte diesen Vorschlag für gut und richtig", sagt Gernot Schmidt, Landrat von Märkisch-Oderland. Er plädiert für eine zügige Umsetzung eines - er hat allerdings eher die Bundeswehr im Blick: Es sei notwendig, diese wegen der aktuellen außenpolitischen Lage Deutschlands zu stärken.

Die vergangenen Jahre hätten aber auch gezeigt, wie wichtig die Bundeswehr auf gesellschaftlicher Ebene ist, so Schmidt weiter: "Wenn ich an Corona oder die Afrikanische Schweinepest denke: Wir hatten so eine massive Unterstützung durch die Bundeswehr, wir wären gar nicht in der Lage gewesen, solche Pandemie und Krisen allein zu meistern."

Gleichzeitig hält der SPD-Mann es für wichtig, die soziale Kompetenz von Jugendlichen zu fördern, indem sie mit Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft in Kontakt kommen. Auch deshalb erachtet er die vorgeschlagene Pflichtzeit für sinnvoll.

Zustimmung kommt auch vom CDU-Kreisverband in Frankfurt (Oder). "Der Kreisverband ist überaus glücklich, dass der höchste Repräsentant des Landes sich für die Allgemeine Dienstpflicht von jungen Menschen in Deutschland ausspricht", so der Kreisvorsitzende Michael Möckel. Bereits im März dieses Jahren hatte sich die Brandenburger CDU für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ausgesprochen.