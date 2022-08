Am Wochenende hatte es erneut Spekulationen um chemische Stoffe als mögliche Ursache für die Naturkatastrophe in der Oder gegeben. Aus Polen wird das allerdings bislang nicht bestätigt. Lemke sagte, die Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden sei inzwischen "sehr eng".

Auch nach dem Krisentreffen von deutschen und polnischen Politikerinnen und Politikern am Wochenende in Stettin, ist die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder noch nicht gefunden. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte am Montagmorgen im ARD Morgenmagazin, sie hoffe auf belastbarere Laborergebnisse noch am Montag oder am Dienstag.

Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder wird weiter nach der Ursache gesucht. Polen glaubt nicht an Quecksilber als Auslöser. In Mecklenburg-Vorpommern wurden laut Umweltministerium bisher noch keine Kadaver gesichtet.

Lemkes brandenburgischer Amtskollege Axel Vogel (Grüne) erklärte am Montagmorgen im rbb24 Inforadio, in Brandenburg werde derzeit eine "Breitbanduntersuchung" des Wassers durchgeführt, um herauszufinden, welcher Stoff für die Vergiftung gesorgt hat. In Polen werde derzeit nach 300 Stoffen im Wasser und in den toten Fischen gefahndet, unter anderem gezielt nach Insektiziden. Am Dienstag soll es ein Expertentreffen von Deutschen und Polen geben und in zehn Tagen werde sich der deutsch-polnische Umweltrat treffen.

Erste Vermutungen über Stoffe, die als Ursache in Frage kommen, hatten sich bislang nicht bestätigt, die Aussagen sind aber teilweise widersprüchlich. Während in Brandenburger Wasserproben bereits am Freitag Quecksilber nachgewiesen worden war, melde die polnische Umweltbehörde laut Vogel, dass keine Schwermetalle und kein Quecksilber in untersuchten Fischen gefunden wurden. Außerdem gab es laut Deutschlandradio eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters wonach in alten Proben aus Polen von Ende Juli Methylen gefunden worden sein soll. Das ließ sich bei gezielter Suche in Brandenburger Wasserproben nicht finden, teilte Vogel mit.

Seit rund einer Woche gebe es in der Oder eine hohe Salzfracht und einen hohen PH-Wert, sagte Vogel weiter. Das sei beides toxisch für Fische und könne die unmittelbare Todesursache sein. Man wisse aber nicht, wie die hohen Salzfrachten ins Wasser gelangt seien und welche Stoffe sonst noch im Fluss sind. Dazu sei der Sauerstoffgehalt im Wasser hoch trotz einer hohen Wassertemperatur und niedrigem Wasserstand. Das ist ungewöhnlich und hebt sich von anderen Flüssen in Deutschland ab.