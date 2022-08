Verwesungsgeruch nach Umweltkatastrophe - Helfer sammeln tote Fische an der Oder ein

Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder sammeln Helfer inzwischen die toten Tiere ein. Brandenburgs Umweltminister Vogel hat gelöste Salze als Ursache der Umweltkatastrophe genannt. Woher die kommen, ist immer noch ungeklärt.

Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder haben hunderte Helfer im Osten Brandenburgs am Samstag tote Tiere eingesammelt. Laut einem Sprecher des Kreises Märkisch-Oderland sind etwa 300 Einsatzkräfte seit dem Morgen vor Ort. Sie seien mit Handschuhen, Gummistiefeln und Wathosen ausgerüstet. Zum Teil kämen auch Boote zum Einsatz. Es werde damit gerechnet, dass mehrere Tonnen Fisch zusammenkommen werden. Die Helfer würden die Kadaver in Müllsäcke packen, die an mehreren Standorten gesammelt und dann in Container gebracht werden. Die Einsammel-Aktion erstrecke sich über eine Uferlänge von 80 Kilometern. Nach dem Einsatz sollen die Fische voraussichtlich am Montag entsorgt werden. Aufgrund der Fischkadaver soll in der Kleinstadt Lebus Verwesungsgeruch wahrzunehmen sein.

Spurensuche nach der Ökokatastrophe in Bildern

Bild: rbb/Samantha Klug Mitarbeiter vom Technischen Hilfswerk sammeln tote Fische ein.

Bild: rbb/J. Moreno THW-Mitarbeiter sammeln die toten Fische aus der Oder als Sondermüll in Plastiktüten.

Bild: rbb/R. Schwaß Tote Fische liegen am Ufer der Oder.

Bei Kuhbrücke in Märkisch-Oderland liege auch hunderte Tote Fische am Flussufer. | Bild: Michael Lietz/rbb

Noch immer ist nicht klar, warum tausende Fische in der Oder verendet sind. | Bild: dpa/Frank Hammerschmidt

Die Idylle trügt. | Bild: Michael Lietz/rbb

Ob große oder kleine Fische. | Bild: Michael Lietz/rbb

Noch immer ist die hundertprozentige Ursache für die Ökokatastrophe nicht gefunden. | Bild: Michael Lietz/rbb

Mittlerweile befürchten Tierschützer weitere Folgen, dass der Fisch von anderen Tieren gefressen wird. | Bild: Michael Lietz/rbb

Ein verendeter Fisch schwimmt in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd. In der Oder ist es zu einem massiven Fischsterben gekommen. Behörden in Brandenburg warnen davor, das Flusswasser zu nutzen oder in Kontakt damit zu kommen. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Tausende verendete Fische säumen die Ufer entlang der Oder. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Fischer Andre Schneider aus Kuhbrücke macht sich Sorgen um "seine" Oder. | Bild: Michael Lietz/rbb

Es gibt kaum einen Bereich des Grenzflusses, wo nicht tote Fische zu finden sind. | Bild: Michael Lietz/rbb

Sarah Damus, Frankfurter Landtagsabgeordnete der Grünen, kritisiert die polnische Informationspolitik. | Bild: Michael Lietz/rbb

Tote Fische schwimmen in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Überall an und in der Oder finden sich tote Fische. | Bild: Michael Lietz/rbb

Fischer Andre Schneider aus Kuhbrücke macht sich Sorgen um "seine" Oder. | Bild: Michael Lietz/rbb

Auf der polnischen Seite in Slubice sammeln Ehrenamtliche Fischkadaver ein. | Bild: Isabel Röder/rbb

Amtliche Bekanntmachung, dass Baden nicht ungefährlich sei. | Bild: Isabel Röder/rbb

Eine Badestelle an der Oder ist nach Bekanntwerden des Fischsterbens verwaist. | Bild: Isabel Röder/rbb Play Pause Fullscreen







































Polen sucht Verantwortliche mit Belohnung von 210.000 Euro

Die Untersuchungen zur Aufklärung des massenhaften Fischsterbens in der Oder dauern unterdessen an. Noch ist unklar, wie belastet das Wasser ist und welche Ursache das Fischsterben hat. Die polnische Regierung geht davon aus, dass chemische Abfälle in den Fluss gekippt wurden. Mit einer hohen Belohnung versucht die Polizei in Polen die Verantwortlichen hinter dem Fischsterben ausfindig zu machen. Laut Vize-Innenminister Marcin Wasik steht eine Summe von 210.000 Euro dafür bereit.

Die Bürgermeisterin von Schwedt, Annekathrin Hoppe (SPD), hat das Fischsterben in der Oder als Umweltkatastrophe nie dagewesenen Ausmaßes bezeichnet. Der Nationalpark Unteres Odertal habe große Befürchtungen, dass die Auswirkungen so riesig seien, dass sie sich auch über Jahre hinziehen, sagte Hoppe im rbb24 Inforadio am Samstag. "Für uns ist diese Vergiftungssituation, die sich jetzt in der Oder aufgebaut hat, eine Umweltkatastrophe von noch nie dagewesenem Ausmaß." Auch der Tourismus sowie die Weide- und Fischwirtschaft seien stark beeinträchtigt.

| Bild: rbb

Gelöste Salze als Ursache für Fischsterben

Der Brandenburger Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hat große Mengen an gelösten Salzen als eine der Ursachen für die verendeten Fische in der Oder genannt. Neue Laborergebnisse vom Freitag hätten erhöhte Salzfrachten in dem Fluss aufgezeigt, erklärte er am Freitagabend in rbb24 Brandenburg Aktuell. Dies sei "absolut atypisch". Man könne daraus schließen, dass diese ursächlich für den Tod der vielen Fische seien. Diese Ergebnisse seien aber noch nicht abschließend, weitere Ergebnisse werden demnach erwartet. Ob auch Quecksilberwerte erhöht sein könnten, wie es erste Untersuchungen gezeigt haben, werde weiter überprüft. Vogel betonte, dass Quecksilber als Fischgift langfristig wirke. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei Quecksilber aber nicht in solchen Mengen in die Oder eingebracht worden, dass es hätte Fischsterben auslösen können.

Vogel: keine Hinweise aus Polen

Offiziell habe der Umweltminister nach wie vor keine Informationen von polnischer Seite, dass Chemieabfall in den Fluss gekippt worden sei. Vogel stehe im Kontakt mit dem polnischen Umweltministerium und der Marschallin vom Lebuser Land. "Alle polnischen Behörden zeigen deutlich an, dass sie selber zu wenig wissen, dass sie auf Informationen von uns vertrauen", so der Grünen-Politiker. Es gebe Hinweise darauf, dass bei Opole, in der Nähe von Wrocław im Süden Polens, Ende Juli Stoffe in die Oder gelangt seien. Allerdings könne keine Aussage darüber getroffen werden, welche Stoffe das genau seien. Außerdem gebe es keine Erkenntnisse darüber, inwieweit sich diese in den Fischen angereichert haben.

Der Nationalpark Unteres Odertal bei Schwedt in der Uckermark wurde vor mehr als 25 Jahre gegründet und gilt als Deutschlands einziger Flussauen-Nationalpark. Das Gebiet an der deutsch-polnischen Grenze hat eine Länge von 50 Kilometern und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 10 000 Hektar. Er zieht sich am westlichen Uferrand der Oder von Hohensaaten im Süden bis Staffelde im Norden. Wasservögel und andere Zugvögel nutzen das Areal als Rastgebiet.

