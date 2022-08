Die Schlacht um die Seelower Höhen gilt als größte Schlacht auf deutschem Boden am Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Interesse an der Gedenkstätte ist seit Jahren rückläufig. Eine verbesserte Ausstellung soll zukünftig mehr Besucher anlocken.

Ein großer sowjetischer Panzer ist das erste, was bei der Gedenkstätte Seelower Höhen (Märkisch-Oderland) ins Auge sticht. Eindrucksvoll steht er auf dem Vorplatz, fast als könnte er jeden Moment losfahren. Aufgestellt in den 1970er Jahren von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) wurde er bis heute so belassen.

Im Auftrag des Landkreises hat der Verein ein neues Konzept für die Gedenkstätte und deren Ausstellung entworfen. Interaktiver und jugendgerechter soll sie werden - nah dran erzählt an den Schicksalen von zwei deutschen und zwei sowjetischen Soldaten, die in der Schlacht um die Seelower Höhen ihr Leben ließen, so Voigt: "Was passiert mit Soldaten, die mit diesen Waffen arbeiten. Was passiert mit den Soldaten auf der anderen Seite, die die Wirkung dieser Waffen spüren. Es geht um Menschen, die hier betroffen waren von diesem Krieg."

Denkbar ist auch ein eigener Bereich in der Ausstellung für Kriege in der Gegenwart, etwa in der Ukraine, allerdings streng getrennt von der Historie der Seelower Höhen, erklärt Landrat Gernot Schmidt: "Die Vermischung von tagesaktueller Politik mit Kriegen und Politik des Zweiten Weltkrieges werden wir hier in Seelow nicht führen." Wie genau die Kriege in der Gedenktstätte Erwähnung finden sollen, muss noch geklärt werden.