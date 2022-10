"Das Problem bei Fangschleuse ist, dass der Bahnsteig nicht auf die Länge von 220 Meter gebracht werden konnte, weil dort die Bedingungen nicht passfähig sind", sagt Thomas Dill, Bereichsleiter beim Verkehrsbund Berlin-Brandenburg. Man müsste in Fangschleuse den Bahnhof komplett neu bauen, so Dill. Die vor Kurzem fertig gebrachte Verlängerung des Bahnsteigs sei nicht ausreichend.

Zwischen Magdeburg und Cottbus geht zum Winterfahrplan ein neuer Regionalzug an den Start - mit mehr Komfort und mehr Sitzplätzen. Hersteller Siemens und Betreiber ODEG haben den Zug auf der Messe Innotrans in Berlin vorgestellt. Von Anja Dobrodinsky

Ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember halten an allen RE1-Stationen sechsteilige neue Züge vom Typ Desiro HC mit 637 Sitzplätzen. Diese sind 158 Meter lang und damit länger als die bisherigen Züge. Dafür werden aktuell elf der 43 Brandenburger RE1-Bahnhöfe ausgebaut und bekommen längere Bahnsteige. Fast in letzter Minute, obwohl der Wechsel seit fast vier Jahren bekannt ist.

Einmal pro Stunde soll ein achtteiliger Zug die Strecke fahren und nur an wenigen Stationen halten, unter anderen in Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, Erkner und Berlin. Aber nicht in Fangschleuse, wo aktuell der Bedarf wegen Tesla, des größten privaten Arbeitgebers in Brandenburg, weiterhin steigt. Dieser Expresszug soll mit 800 Sitzplätzen unterwegs sein, sagte Thomas Dill vom VBB.

Auch die Taktung soll sich für Pendler nach Fangschleuse mit dem Fahrplanwechsel verschlechtern, da ein Drittel der Züge dort nicht anhalten werden können. Aus dem Abstand von derzeit 30 Minuten sollen ab dem 12. Dezember 40 Minuten werden.