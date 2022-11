Die Richterin sah es als erwiesen an, dass einer der beiden Beamten einem Mann, der am Boden lag, einen Tritt gegen den Kopf versetzt hatte. "Es ist aber unklar, wer die Handlung ausgeführt hat", betonte sie. Die Angeklagten haten im Prozess geschwiegen. Und die Augenzeugen hätten widersprüchliche Angaben gemacht, sagte die Richterin am Dienstag im Amtsgericht Potsdam.

Sie hielten einen Autofahrer an. Doch der heute 45-Jährige wollte sich nicht ausweisen, nicht aussteigen und beschimpfte die Polizisten als, so wörtlich, "Kanacken" beziehungsweise "Kanackenschweine", wie die Anklage festhält.

Angeklagt ist eine Tat am Rande eines Fußballspiels in Potsdam-Babelsberg. Dort waren die beiden Polizisten im Mai 2018 im Einsatz. Ihr Auftrag: zu verhindern, dass gegnerische Fans aufeinandertreffen.

Daraufhin - so am Dienstag die Richterin - "drohten die Angeklagten mit unmittelbarem Zwang". Sie sprühten Pfefferspray ins Auto, zerrten den Fahrer hinaus und brachten ihn zu Boden. "Die Maßnahme war zu diesem Zeitpunkt auch verhältnismäßig", so die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Es sei nicht einfach gewesen, den 1,90 Meter großen und sehr schweren Mann aus dem Auto zu bekommen, "es ist kein Freundschaftsakt, man muss Kraft aufwenden."

Dann jedoch trat einer der Beamten dem bereits auf dem Asphalt liegenden Autofahrer gegen den Kopf, so die Richterin. Ein Tritt sei sicher; dass es mehrere gegeben habe, sei nicht bewiesen worden. Zweifellos war das eine Körperverletzung, so das Urteil. Doch die Beweisaufnahme habe nicht erwiesen, wer der beiden getreten habe. Daher gelte der Grundsatz: Im Zweifel für die Angeklagten.

Hans-Jörg Arlt, der Verteidiger des Polizisten aus Herzberg, sieht sich seinen Worten zufolge bestätigt. Er hatte auf Freispruch plädiert, seiner Ansicht nach sei nicht einmal der eine Tritt bewiesen, sagte er. Die Verletzungen des Opfers könnten auch vom Sturz des großen Mannes auf den Asphalt rühren, sagte der Anwalt.