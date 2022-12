Eine Serie von Bränden beschäftigt die Behörden in Oder-Spree und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Gosen-Neu Zittau. Zuletzt brannte es am Dienstag in einem Wohnhaus hinter der kleinen Kirche von Neu Zittau bei Erkner. Zuvor mussten die Einsatzkräfte zu einem Heckenbrand in die Seestraße ausrücken.

Allein seit Mitte Dezember wurden 16 Brände gezählt. "Man traut sich von Zuhause gar nicht mehr weg", sagt eine Anwohnerin einer Siedlung am Birkenweg dem rbb.