Die Brandserie in Woltersdorf bei Erkner (Oder-Spree) ist offenbar aufgeklärt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat sich am vergangenen Wochenende ein 21-jähriger Mann den Ermittlungsbehörden gestellt. Dabei habe er auch Angaben zu Geschehnissen in Woltersdorf und in Berlin gemacht.

Der Mann aus dem Landkreis Oder-Spree soll soll polizeibekannt sein. Das zuständige Amtsgericht Frankfurt (Oder) ordnete Untersuchungshaft für den 21-Jährigen an.