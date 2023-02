27 Kälber sterben bei Brand in Milchviehbetrieb

Bei einem Brand in einem Milchviehbetrieb in Steinhöfel (Oder-Spree) sind 27 Kälber ums Leben gekommen. In der Nacht zum Montag brannten auf knapp 3.000 Quadratmetern unter einem Unterstand im Ortsteil Heinersdorf mehrere Strohballen und landwirtschaftliche Maschinen. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt.