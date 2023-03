"Oben ohne" in Brandenburger Bädern kein großes Thema

Der Entscheid der Berliner Bäderbetriebe, das Schwimmen "oben ohne" zu erlauben, sorgt auch in Brandenburg für Diskussionen. Doch dort scheint das Interesse derzeit nicht besonders groß zu sein.

Auch in Brandenburg diskutieren derzeit Badebetriebe, ob auch Frauen ohne Bedeckung der Brust baden dürfen - viele Badeanstalten in der Region wollen nicht mitziehen. Insbesondere in Ostbrandenburg stößt das Thema auf gemischte Reaktionen, denn mehrere Betriebe sehen derzeit keine Nachfrage für das Schwimmen "oben ohne“.

Seit vergangener Woche dürfen Frauen in Berlin ohne Bedeckung der Brust baden – in Hallen- und Freibädern. Die Regeländerung kam kurz nach der erfolgreichen Klage einer Berlinerin, die Beschwerde bei der Landesstelle für Gleichbehandlung eingereicht hatte. Grund der Klage war, dass die Frau eine Schwimmhalle in Kaulsdorf verlassen musste, weil sie dort unbedeckt baden wollte.