Nachdem eine Frau Beschwerde bei der Landesstelle für Gleichbehandlung eingereicht hatte, weil sie nicht wie Männer "oben ohne" in einem Berliner Schwimmbad schwimmen durfte, passen die Bäderbetriebe die Regeln an.

In Berliner Bädern müssen weibliche Personen ab sofort ihre Brust nicht mehr verdecken. Das sagte eine Sprecherin der Bäderbetriebe am Donnerstag auf Nachfrage des rbb. "Das Schwimmen 'oben ohne' ist für alle Personen gleichermaßen erlaubt", so die Sprecherin und stellte zudem klar, dass das auch für die Aufenthaltsbereiche in den Sommer- und Hallenbädern gelte.

Zuvor hatte die Justizverwaltung mitgeteilt, dass "das Schwimmen mit freiem Oberkörper auch für weibliche Personen beziehungsweise für Personen mit weiblich gelesener Brust künftig möglich sei". Zuerst hatte am Mittwoch die "taz" berichtet.