Jetzt konnte Entwarnung gegeben werden: Die Schieber könnten wieder geöffnet werden, weil der Salzwert in der Oder wieder gesunken sei, sagte Umweltdezernent Gregor Beyer (FDP) aus Märkisch-Oderland dem rbb. "Wir haben jetzt auch einen deutlich besseren Wasserstand im Oderbruch, was beispielsweise auch die Möglichkeiten der landwirtschaflichen Nutzung anbelangt. Insofern sind wir auch sehr zufrieden und froh, dass wir auch geschlossen haben", so Beyer.

In den kommenden Tagen wolle die Kreisverwaltung "behutsam" in drei Schritten wieder Wasser aus der Oder in das Oderbruch nachströmen lassen, so Beyer weiter. Durch die wärmeren Temparaturen am Wochenende sei der Salzgehalt zuvor wieder gestiegen. In Abstimmung mit dem Brandenburger Landesamt für Umwelt (LFU) und dem Gewässer- und Deichverband Oderbruch habe die Kreisverwaltung diese Vorsichtsmaßnahme daraufhin beschlossen. "Man kann also mit einem kurzzeitigen Schließen des Oderbruchs durchaus auch der Oder helfen", sagte Gregor Beyer.