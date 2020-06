In dem Gebiet Brandenburgs, das vom BER aus innerhalb einer Stunde mit dem Lkw zu erreichen ist, gibt es derzeit aber nur 242 Hektar leere Gewerbefläche, wie die WFBB dem rbb mitteilte. Sie liegen in den Landkreisen Potsdam Mittelmark, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Märkisch-Oderland.

Wirtschaftsexperten befürchten noch weitere Probleme: In Berlin wandeln Investoren derzeit viele Gewerbegrundstücke in Wohnfläche um. Deshalb drängen immer mehr Unternehmen von Berlin ins Brandenburger Umland: Etwa in Königs-Wusterhausen (Dahme-Spreewald) oder Blankenfelde (Teltow-Fläming) könnten sie die Grundstücke besetzen, die die WFBB jetzt noch für Firmen im Kielwasser des BER einplant.

Außerdem steht zu erwarten, dass die geplante Tesla-Ansiedlung weitere Firmen in die Region lockt. Das US-Unternehmen setzt auf ausgefeilte Computersysteme in seinen E-Autos. Das könnten sich etwa IT-Firmen lukrative Aufträge erhoffen. Auch Reifenhersteller dürften sich für die Tesla-nahen Gewerbegrundstücke in Fürstenwalde, Hoppegarten oder im Güterverkehrszentrum Freienbrink interessieren. Wenn also der BER im im Herbst 2020 und Tesla im Sommer 2021 anfangen zu arbeiten, könnte es gerade in den kommenden zwei Jahren zu einem Flaschenhals-Effekt mit zu vielen Unternehmen und zu wenigen Flächen kommen.



Ein letztes Problem nannte die WFBB am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss selbst: Firmen fragen bei der Wirtschaftsförderung Grundstücke nach, die durchschnittlich sechs Hektar groß sind. Aber viele der Flächen, die die WFBB in ihrer Studie zusammengetragen hat, sind kleiner als fünf Hektar.