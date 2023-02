Die Stimmung der Unternehmen in Berlin und Brandenburg hat sich zum Jahresbeginn verbessert. Das geht aus dem Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin-Brandenburg hervor, der am Mittwochvormittag vorgestellt wurde. Demnach sei der Konjunkturklimaindex auf 104 Punkte gestiegen und habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Punkte verbessert.

"Der dringend nötige kräftige Aufschwung, der die Perspektive endlich wieder für Zukunftsprojekte, Innovationen und Visionen der Wirtschaft frei macht – er ist noch nicht in Sicht", heißt es im Konjunkturbericht. Auch wenn sich die Geschäftslage verbessert habe, seien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmen weiterhin mit Risiken verbunden.

Zu unterschiedlichen Einschätzungen komme es dabei vor allem im Vergleich zwischen der Hauptstadt und dem Land Brandenburg. Während 23 Prozent der befragten Firmen in Berlin eine positive Einschätzungen geben, vertreten nur zwölf Prozent der Brandenburger Unternehmen diesen Optimismus. Das liegt nach Einschätzungen der IHK vor allem an der unterschiedlichen Kaufkraft in den beiden Ländern.