Ansiedlung in Grünheide

Die in Grünheide geplante Tesla-Fabrik bekommt wohl eine werkseigene Feuerwehr. Das teilte das Landesinnenministerium dem rbb am Mittwoch mit. Ganz endgültig sei die Entscheidung aber noch nicht. Das Ministerium kann Tesla den Bau einer Werkfeuerwehr vorschreiben.

Kupsch schätzt, dass die Tesla-Werkfeuerwehr 24 bis 30 Mitarbeiter beschäftigen könnte, sodass immer etwa acht Feuerwehrleute im Werk einsatzbereit sind. Die genaue Größe der Werkfeuerwehr hängt auch davon ab, welche Brandschutzvorrichtungen in der Fabrik verbaut werden. Dabei spielen etwa Sprinkleranlagen und Rauchabzüge eine Rolle.

In Brandenburg haben etwa das Stahlwerk von Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt und das Mercedes-Werk in Ludwigsfelde werkseigene Feuerwehren.

