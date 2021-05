nogfvier Anwohner Mittwoch, 12.05.2021 | 21:04 Uhr

"So habe es im vergangenen Jahr allein 19 Besichtigungen - in der Regel wöchentlich und auch schon mal öfter in der Woche - gegeben."

So, so, 19mal in 2020 und dann wöchentlich oder gar "öfter in der Woche".

Und der 6.Mai fällt in die 18.KW.

Wer soll denn wem überhaupt noch was glauben?

So wie das Verfahren, so die Angaben - reine Willkür und Mutmaßungen.

TOLLL!