Die geplante Erweiterung des Tesla-Werkes in Grünheide (Oder-Spree) ist am Mittwoch offiziell gestartet. Der US-Elektrobauer plant nach rbb-Informationen, sein Areal im Osten um rund 100 Hektar zu erweitern. Dafür muss jedoch der Bebauungs-Plan für diesen Bereich geändert werden.

Tesla besitzt mit 300 Hektar schon eins der größten Gewerbegrundstücke in Brandenburg. Jetzt will das Unternehmen ca. 100 Hektar dazukaufen. Dort sollen ein Güterbahnhof und Lagerflächen entstehen. Schon im kommenden Jahr könnten die Bagger rollen. Von Philip Barnstorf

Tesla will in Grünheide massiv Land dazukaufen

Bereits am Donnerstag, den 2. Juni, soll sich sich der Hauptausschuss der Gemeinde Grünheide mit dem Antrag beschäftigen. Christiani sagte, er sehe darin den Startschuss für ein B-Plan-Verfahren. "Innerhalb dieses Verfahrens wird sich herauskristallisieren, ob alle Belange, die in so einem B-Plan-Verfahren relevant sind, dem Wunsch der Gemeindevertreter entsprechen", so der Bürgermeister.

Christiani geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Mehrheit der Hauptausschuss-Mitglieder der Gemeindevertretung empfehlen wird, das Bebauungsplanverfahren einzuleiten. Mit einem Abwägungsergebnis und möglichem Satzungsbeschluss rechne er frühstens in knapp einem Jahr.

Antenne Brandenburg, 25.05.2022, 12:30 Uhr