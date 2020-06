Real kündigt Schließung der Filiale in Berlin-Spandau an

Die Warenhauskette Real hat nur wenige Tage nach dem Besitzerwechsel die Schließung der Filiale in Berlin-Spandau angekündigt. Wie Real am Montag mitteilte, sollen auch sieben weitere der derzeit noch 276 Filialen geschlossen werden. Betroffen seien insgesamt knapp 700 Mitarbeiter. Zuvor hatte die "Lebensmittel-Zeitung" [Bezahlschranke]" darüber berichtet.

Wann die Filialen schließen sollen, war zunächst nicht bekannt.

Der russische Finanzinvestor SCP hatte erst am vergangenen Donnerstag die Kontrolle bei Real von der Metro übernommen. Er will den Konzern zerschlagen und hat bereits den Verkauf von insgesamt 141 Real-Filialen an Kaufland und Edeka vereinbart. Dabei sollten nach Angaben von SCP Mitarbeiter übernommen werden. "Zudem stehen wir mit weiteren führenden Unternehmen aus dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel in teils finalen Verhandlungen, mit dem Ziel, auch hier möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern", betonte der neue Real-Chef Bojan Luncer am Donnerstag.