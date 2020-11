Sechs Unternehmen aus der Region sind in diesem Jahr mit dem renommierten Innovationspreis Berlin Brandenburg ausgezeichnet worden. Franziska Ritter über eine prämierte Geschäftsidee, die die Klimabilanz von Wohnquartieren verbessern soll.

Die Energieversorgung von morgen beginnt in einem unscheinbaren Heizhaus aus den 70er-Jahren, das sich in einem Wohngebiet der städtischen Gewobag in Berlin-Tegel befindet. Hier steht der erste Hochtemperaturspeicher der Firma Lumenion, der seit einigen Monaten gut 1.800 Wohnungen rund um den Bottroper Weg mit klimaneutraler Wärme versorgt.