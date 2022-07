Rosenfeld Berlin Donnerstag, 28.07.2022 | 08:22 Uhr

Das Privatleute bzw. private Unternehmen faktisch gezwungen werden behördliche Kontrollmaßnahnen amtlicher Dokumente auszuführen, die auch noch sehr häufig manipuliert wurden, ist eine ungeheuerliche Gesetzgebung. Dass das rechtmäßig sein soll ist ein Ärgernis. Wenn so etwas wieder eingeführt wird ist das der Gastronomie und Hotellerie abträglich. Und die Masken helfen nur in bescheidenem Umfang wenn sie richtig getragen und entsorgt werden. Tagtäglich sieht man wie sich Menschen in die Hände niesen und dann Türklinken und Speisekarten anfassen. Ein mikroskopisch winziger Virus lässt sich nur in bescheidenem Rahmen eindämmen, siehe Krankenhauskeime und die jährlichen zehntausenden Toten allein in Deutschland. Was wird dagegen unternommen?