Do 28.07.22 | 15:32 Uhr

Die Berliner CDU fordert, dass es im Zoo Berlin und im Tierpark wieder ein vergünstigtes Familien-Tagesticket geben soll. Zuvor war ein politischer Streit über die jüngste Preiserhöhung bei Zoo-Tickets ausgebrochen. "Es muss wieder ein attraktives Ticketangebot geben, damit sich Eltern mit ihren Kindern in den Sommerferien und auch in Zukunft einen Ausflug in den Zoo leisten können", sagte der CDU-Abgeordnete Christopher Förster.

Förster forderte den Senat auf, noch während der Ferienzeit das Gespräch mit der Zoo AG zu suchen, um eine Lösung zu finden. "Etwaige Landeszuschüsse sind dabei kein Tabu", so Förster.

Das vergünstigte Familien-Tagesticket gibt es bereits seit Februar 2020 nicht mehr.