Was hinter dem Streit über erhöhte Ticketpreise im Berliner Zoo steckt

Gestiegene Energiepreise, höhere Gehälter und teureres Futter: Alles Gründe, warum der Berliner Zoo mehr Geld für den Eintritt verlangt. In der Politik führt das zu Ärger, die Erhöhung hätte abgestimmt werden müssen, sagt die Linke. Von Sebastian Schöbel

Für Schlüsselburg ist das ein politischer Affront der Zoo-Leitung: Ausgerechnet in Zeiten rasant steigender Preise treffe diese Preiserhöhung vor allem einkommensschwache Menschen, für die ein Zoo-Besuch eine der wenigen Alternativen zur kaum noch erschwinglichen Urlaubsreise sei. "Das geht gar nicht."

Der Zoo reagiert auf Nachfrage von rbb|24 etwas irritiert auf die mediale Aufregung. Denn tatsächlich gelten die neuen Preise bereits seit März 2022. Das vergünstigte Familien-Tagesticket wurde sogar schon im Februar 2020 gestrichen, "vor der Corona-Pandemie", so eine Zoo-Sprecherin. Der optionale Artenschutz-Beitrag mache es möglich, dass sich der Berliner Zoo "weltweit dort engagieren, wo Tier und Natur am dringendsten auf Unterstützung angewiesen sind". Rund 90 Prozent der Besucherinnen und Besucher würden ihn zahlen, sagt die Sprecherin.

Tatsächlich sind die Preise für Zoo-Tickets gestiegen: Für einen Erwachsenen kostet es nicht mehr 16 sondern 17,50 Euro, wobei 50 Cent davon ein freiwilliger Beitrag für das Artenschutzprogramm von Zoo und Tierpark sind. Kinder zahlen statt 8 nun 9 Euro, Schüler, Schwerbehinderte und Bezieher von Sozialleistungen nicht mehr 11 sondern 12 Euro. Wer nicht nur in den Zoo, sondern auch ins Aquarium will, zahlt ebenfalls einen Euro mehr als früher.

Dass die Tagestickets um einen Euro teurer geworden sind, begründet die Zoo-Sprecherin mit dem Verweis auf die gestiegenen Ausgaben. "Als gemeinnütziges Unternehmen, das nicht auf eine Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, geben wir die allgemeine Preissteigerung lediglich an unsere Gäste weiter, da dies die einzige Möglichkeit ist, den Anstieg der Betriebskosten (Löhne, Energie, Wasser, Futtermittel) aufzufangen."

So habe man etwa die Gehälter in Zoo und Tierpark angepasst und erhöht - auch, um konkurrenzfähig zu bleiben. "Das Gehaltsniveau in Berlin lag vor einigen Jahren noch deutlich unter denen anderer, auch kleinerer, deutscher Zoos", erklärt die Sprecherin. Die aktuelle Energiekrise und die steigenden Preise täten ihr übriges. Als einer der größten Zoobetriebe weltweit müsse man daher "hin und wieder" die Preise anpassen, um wirtschaftlich überleben zu können.