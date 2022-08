Helmut Krüger Potsdam Montag, 01.08.2022 | 08:50 Uhr

Neben dem Nulltarif, der innerhalb von Städten sinnvoll wäre, wäre unabdingbar auf die Qualität zu achten: Für mich heißt das, dass die angegebenen Abfahrtszeiten faktisch nicht nur unverbindliche Angaben sind, sondern dasjenige, womit auch geworben wird: eine Fahrplangarantie.



Davon aber entfernen sich leider die Anbieter nicht nur des ÖPNV. Fahrplangarantie hieße, alles zu tun, was eine "Verzögerung im Betriebsablauf" minimiert. Die aber wird i. S. einer so bezeichneten "ereignisorientierten Instandhaltung" bewusst in der Höhe einkalkuliert, ist also von vornherein Teil der Kalkulation.



Die große Bahn unterscheidet zwischen dem prioritären Sicherheitsbereich (Fahrwerk, Bremsen etc.) und dem Service-Bereich. Zum Zweiten gehören der barrierefreie Zugang, dazu gehören Klimaanlagen, aber auch die Türen insgesamt. Den Zweitgenannten wird sich faktisch nur bei deren Ausfall gewidmet. Auch das führt zu Ausfällen.



Dies alles müsste selbstverständlich mitfinanziert werden.