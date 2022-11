Do 24.11.22 | 11:23 Uhr | Von Johannes Frewel

Shoppen, um der Teuerung ein Schnippchen zu schlagen - vor allem das treibt das Vorweihnachtsgeschäft in diesem Jahr an. Auf lange Sicht dürfte das Hase-Igel-Rennen um die Preise die angespannte Wirtschaftslage kaum drehen. Von Johannes Frewel

Inflationsraten von über zehn Prozent sorgen für eine kräftige Entwertung der Löhne. In den Schnäppchenwochen rund um "Black Friday" und "Cyber Monday" kann es zu Verschiebungen kommen: Die Kaufkraft der Verbraucher steigt - vorübergehend und selektiv. Händler bieten einige Produkte temporär zu deutlich günstigeren Preisen an.

Bei Elektronik tobt die heißeste Rabattschlacht des Jahres: Externe 16-Terabyte-Festplatten für knapp 260 Tiefpreis-Euro statt wie bei Wettbewerbern für bis mehr als 400 Euro. Schnelle SSD mit zwei Terabyte Speicher von einem führenden Markenhersteller für 150 statt für marktübliche gut 200 Euro. In Teilen des globalen Elektronikmarkts ist die einstige Chip- und Teile-Mangellage längst in ein Überangebot gedreht. Produzenten stehen vor Entlassungswellen.

Die Gaspreisbremse soll, so wie die Strompreisbremse, schon ab Januar 2023 gelten. Wie genau werde ich entlastet, muss ich dafür aktiv werden und ist die frühe Umsetzung überhaupt realistisch? Fragen und Antworten aus Verbrauchersicht.

Was bedeuten die Entlastungen für Verbraucher und wie funktionieren sie?

Die Kraft der Schnäppchenversprechen könnte nach Erwartungen von Marktforschern die - schlechtesten jemals gemessenen - Stimmungswerte erst einmal stoppen. Die vorweihnachtlichen Rabattwochen, die an diesem "Black Friday" sowie dem folgenden "Cyber Monday" ihren Höhepunkt und kurz danach auch ihr Ende erreichen, dürften das schlechte Konsumklima voraussichtlich sogar stärker heben und dem Handel Hoffnung machen.

Dennoch bleiben die weiteren Aussichten bei Konsumklima düster. Nach Zählung des Handelsverbands Deutschland (HDE) sollen die Einzelhandelspreise insgesamt zwar nur um etwa zehn Prozent geklettert sein und damit weit hinter der Teuerung von Energie aus Öl und Gas zurückbleiben. Doch "der Ukraine-Krieg war wie eine Abrisskante beim Konsum", berichtet HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die Rahmenbedingungen des Weihnachtsgeschäfts sind von großer Unsicherheit geprägt. Vor allem durch die erwarteten teuren Heizkostenabrechnungen beim Wohnen.

Mieter wie Eigentümer müssen bei Vorauszahlungen an die Stadtwerke und deren Wettbewerber so tief in die Tasche greifen wie noch nie. Das entzieht dem Handel spürbar Kaufkraft. Der HDE erwartet demnächst einen regelrechten Nachzahlungsschock, der die Konsummöglichkeiten von Verbrauchern spürbar einschränkt.