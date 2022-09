Höhere Energie- und Nahrungsmittelpreise sowie das Auslaufen des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts haben die Teuerung in der Region weiter verstärkt. Im September lagen die Verbraucherpreise in Berlin 9,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor, in Brandenburg 9,9 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zu August 2022 stiegen demnach die Preise in beiden Bundesländern um jeweils 1,8 Prozent.

Teurer wurde es demnach in nahezu allen Lebensbereichen, besonders bei Energie. Heizöl und Gas kosteten in Berlin etwa doppelt so viel wie im September 2021, in Brandenburg noch etwas mehr. Auch Kohle und Holzpellets verteuerten sich deutlich. Die Nahrungsmittelpreise liegen etwa 19 Prozent über dem Vorjahreswert.



In ganz Deutschland hat sich die Inflation im September teils massiv erhöht. In Nordrhein-Westfalen etwa stieg die Jahresteuerung auf 10,1 (August: 8,1) Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Anfang der 1950er Jahre, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf am Donnerstag mitteilte.