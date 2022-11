Gaspreisbremse der Bundesregierung - Was bedeuten die Entlastungen für Verbraucher und wie funktionieren sie?

Mi 23.11.22 | 07:31 Uhr

Die Gaspreisbremse soll, so wie die Strompreisbremse, schon ab Januar 2023 gelten. Wie genau werde ich entlastet, muss ich dafür aktiv werden und ist die frühe Umsetzung überhaupt realistisch? Fragen und Antworten aus Verbrauchersicht.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bestimmt die weltpolitische Lage, die Energiepreise steigen weiterhin, die Inflation hält an. Die Bundesregierung will durch drei verschiedene Maßnahmen eine finanzielle Entlastung für Verbaucherinnen und Verbraucher schaffen: Eine Teildeckelung der Gaspreise und der Strompreise und eine Soforthilfe für den Monat Dezember. Die Bundesregierung hatte dazu eine Expertenkommission [bmwk.de] eingesetzt.



Wann greift die Gaspreisbremse?

Die Gaspreisbremse soll rückwirkend schon ab Januar gelten. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorliegenden Gesetzentwurf hervor. Für die Strompreisbremse war dieser Startpunkt bereits geplant. Andauern sollen beide bis zum Frühjahr 2024.

imago images/Panama Pictures 2 min Gesetz-Entwurf der Bundesregierung - Gaspreisbremse soll nun doch schon ab Januar greifen Haushalte sollten erst ab März mit einer Gaspreisbremse entlastet werden. Nach Kritik an diesem Zeitplan hat die Bundesregierung nachjustiert. Somit werde ein "Loch" im Winter verhindert, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Wie funktionieren die Preisbremsen?

Der Gaspreis wird für einen bestimmten Verbrauch gedeckelt: Für 80 Prozent ihres Verbrauchs sollen Verbraucher nicht mehr als zwölf Cent pro Kilowattstunde (brutto) zahlen - die restlichen 20 Prozent kosten dann so viel, wie der Gasliefervertrag vorsieht. Bei Fernwärme gelten 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Der Strompreis soll ebenfalls für 80 Prozent des Jahresverbrauchs auf 40 Cent pro Kilowattstunde (brutto) gedeckelt werden. Grundlage ist die Jahresverbrauchsprognose eines Haushaltes. Wer die Abschläge direkt an den Gasversorger zahlt, wird den reduzierten Preis über die Gasabrechnung (beziehungsweise Stromabrechnung) erhalten. Wer als Mieter seine Heizkosten über die Nebenkosten zahlt, dem werden Vermieter oder Abrechnungsdienstleister die Höhe der Ersparnis berechnen und die Abschlagszahlung entsprechend reduzieren. Im März werden rückwirkend auch die Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 angerechnet.

Um wieviel Geld können mich die Maßnahmen entlasten?

Wer weniger als zwölf Cent pro Kilowattstunde Gas zahlt, beziehungsweise weniger als 40 Cent pro Kilowattstunde Strom, wird keine Vorteile von den Preisbremsen haben.



Gas: Der Durchschnittspreis liegt laut "Check 24"-Gaspreisindex im November bei 16 Cent pro Kilowattstunde. Ein Haushalt der auf 120 m² wohnt (geschätzter Verbrauch: 20.000 kWh), würde also durch den Gaspreisdeckel im Moment um 640 Euro pro Jahr entlastet werden, ein Haushalt auf 30 m² (circa 5.000 kWh) um 160 Euro. Laut Vergleichsportal "Verivox" kostet eine Kilowattstunde Gas Neukunden derzeit im Durchschnitt 19 Cent [verivox.de]. Laut der Verbraucherzentrale Brandenburg lag der Preis vor dem Ukraine-Konflikt bei durchschnittlich vier bis sechs Cent pro Kilowattstunde.



Strom: Beim Stromverbrauch spielen die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen eine größere Rolle. Nimmt man einen aktuellen durchschnittlichen Strompreis im November von 46 Cent pro Kilowattstunde an, würde ein Vier-Personen-Haushalt (geschätzter Verbrauch 5.000 kWh) im Moment um 220 Euro pro Jahr entlastet. Ein Haushalt mit einer Person (circa 1.500 kWh) würde um 66 Euro entlastet werden.

Aktuell kostet die Kilowattstunde bei einem Neuvertrag 55 bis 65 Cent. Laut der Verbraucherzentrale Brandenburg lagen die Kosten vor der Krise bei etwa 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde. Sparen lohnt sich für Verbraucherinnen und Verbraucher, denn wenn die tatsächliche Verbrauchsmenge unter den 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs liegt, soll die Entlastung durch die Gaspreisbremse nicht zurückgezahlt werden müssen.



Dazu kommt: Die Deckelung greift nur bis zu einem Grundkontingent von 80 Prozent. Aller Verbrauch, der darüber hinaus geht, wird laut Vertragspreis bei den Vebrauchern abgerechnet und die Preise der Versorger werden sich kommendes Jahr stark erhöhen.



dpa/Joko Höhere Gaspreise in Berlin - Gasag verdoppelt Preise in der Grundversorgung Auch wenn sich die Lage an den Großhandelsmärkten zuletzt etwas beruhigt hat: Die Preise für Erdgas liegen noch immer weit über normal. Die Gasag, Berlins Grundversorger, erhöht deshalb zum Jahresbeginn kräftig die Preise. Von Franziska Ritter

Gas wird zum Jahreswechsel um 54 Prozent teurer, Strom um 61 Prozent

Nach einer Auswertung des Portals "Verivox" von regionalen Grundversorgern in ganz Deutschland wird Gas zum Jahreswechsel im Schnitt 51 Prozent teurer, Strom um 50 Prozent. Das Portal zählte dazu 351 Gaspreiserhöhungen und 313 Strompreiserhöhungen. Verivox berechnet die Folgen der angekündigten Gaspreissteigerung durch die Grundversorger im kommenden Jahr auf 1.120 Euro Mehrkosten für einen Haushalt mit 20.000 kWh Verbauch (im Vergleich zum 30. September 2022). Diese Berechnung bezieht die Gaspreisbremse nicht mit ein. Beim Strom errechnet Verivox durch die von den Grundversogern angekündigten Preiserhöhungen bei einem Verbrauch von 5.000 Kilowattstunden Mehrkosten von 875 Euro.

Der Berliner Grundversorger Gasag verdoppelt ab dem Jahreswechsel den Arbeitspreis beim Gas: Er erhöht sich um 9,62 Cent pro Kilowattstunde. Bisher lag er bei gut zehn Cent pro Kilowattstunde plus Grundpreis. Der Grundpreis wird nach Aussage der Gasag beibehalten. Auch der ostdeutsche Energieversorgers Enviam erhöht seine Preise zu Januar 2023: Der Strompreis steige für die Grundversorgung um 20,28 Cent pro Kilowattstunde (brutto) auf 48,06 Cent an. Der Gasversorger Mitgas, ebenfalls Unternehmen der Enviam-Gruppe, kündigte eine Gaspreiserhöhungen um 6,31 Cent pro Kilowattstunde (brutto) auf 18,96 Cent an. Auch hier soll in beiden Fällen der Grundpreis gleichbleiben.

Die Versorger müssen Preisänderungen sechs Wochen im voraus ankündigen.

Welchen Unternehmen wird geholfen?

Grundsätzlich gilt die Preisbremse für jeden, egal ob Privathaushalt oder Unternehmen. Für große Industrieunternehmen mit einem jährlichen Gasverbrauch über 1,5 Millionen Kilowattstunden, rund 25.000 Betriebe in Deutschland, gilt jedoch eine Sonderregelung: Ein Gaspreisdeckel von 7 Cent pro Kilowattstunde (netto) auf 70 Prozent des Verbrauchs. Grundlage ist der Jahresverbrauch von 2021. Wärmekunden sollen 70 Prozent ihres Verbrauchs zu einem garantierten Arbeitspreis von 7,5 Cent bekommen. 70 Prozent ihres bisherigen Stromverbrauchs sollen sie zu einem garantierten Netto-Arbeitspreis von 13 Cent erhalten. Die Entlastungen für die Industrie sind an Bedingungen geknüpft. So dürfen während der Dauer der Stabilisierungsmaßnahme grundsätzlich keine Dividenden gezahlt werden, heißt es im Entwurf. Unternehmen, die mehr als zwei Millionen Euro an Hilfen bekommen, müssen 90 Prozent der Arbeitsplätze bis zum 30. April 2025 erhalten oder entsprechende Vereinbarungen zwischen den Tarifparteien treffen.

dpa/C. Schmidt Dezemberrechnung und Preisbremse - Gas, Strom, Fernwärme - so sollen Mieter und Eigentümer entlastet werden Zur Entlastung von hohen Energiekosten gibt es für Gaskunden im Dezember eine Einmalzahlung. 2023 sollen zusätzlich die Preise für Strom und Gas gedeckelt werden. rbb|24 erläutert, was das für Bürger und kleine Unternehmen konkret heißt.



Ist die Umsetzung bis Januar realistisch?

Die Energiebranche hatte zuvor schon die Strompreisbremse zum Januar für nicht machbar erklärt. Als Grund nannte der Stadtwerkeverband VKU die komplizierte technische Umsetzung. Auch die EWE, einer der großen Versorger in Brandenburg, zeigt sich skeptisch, ob die Energiepreisbremsen schon ab Jahresanfang greifen könnten. "Solche intensiven Eingriffe in die Abrechnungssysteme von Millionen Kunden erfordern Sorgfalt und entsprechend auch Zeit", sagte EWE-Vorstandschef Stefan Dohler.

Hauke-Christian Dittrich/dpa Preis für Strom, Gas, Wärme gedeckelt - Energieversorger EWE gegen Vorziehen von Energiepreisbremsen Die hohen Preissteigerungen beim Gas und Strom treiben zurzeit viele Menschen um. Der Bund plant eine Deckelung der Preise. Die EWE, einer der großen Versorger in Brandenburg, ist jedoch skeptisch, dass diese schon ab Jahresanfang greifen könnten.



Wie funktioniert die Einmalzahlung im Dezember?

Zusätzlich zu den Preisbremsen übernimmt der Staat den Dezemberabschlag der Gasrechnung für Verbaucherinnen und Verbraucher. Allerdings werden nicht alle Verbaucherinnen und Verbraucher das entsprechende Geld schon im Dezember 2022 zur Verfügung haben: Bei monatlichen Einzelüberweisungen kann diese im Dezember entfallen. Wird trotzdem überweisen, bekommen die Kunden das Geld über Gutschrift oder Verrechnung zurück. Bei einer erteilten Einzugsermächtigung ist nichts weiter zu tun, denn der Lieferant ist in der Pflicht.

Werden die Kosten für Gas aber über die Nebenkosten abgerechnet, also durch eine zwischengeschaltete Hausverwaltung oder den Vermieter, wird die Einmalzahlung erst mit der nächsten Jahresabrechnung spürbar, die als Gutschrift abgerechnet wird. Vermieter haben dafür ein Jahr Zeit. Wie hoch die Entlastung tatsächlich ist, erfahren Mieter im ungünstigsten Fall erst im Dezember 2023. Immerhin: Vermieter müssen schon in diesem Dezember über die geschätzte Gutschrift informieren.

Bei Fernwärme-Kunden soll der Betrag der September-Rechnung mit einem Zuschlag verrechnet werden, der die Preissteigerungen bis Dezember berücksichtigt. In Berlin werden etwa 37 Prozent der Wohnungen mit Gas beheizt [berliner-mieterverein.de] und 43 Prozent mit Fernwärme. Die Höhe der Entlastung wird errechnet auf der Grundlage von einem Zwölftel des Jahresverbrauchs, den der Lieferant für die sogenannte Entnahmestelle im September 2022 prognostiziert hatte, sowie des Gaspreises vom Dezember. So sollen die zum Jahresende teils deutlich gestiegenen Preise mit berücksichtigt werden. Wer am Jahresende also sehr viel heizt, könnte doch noch draufzahlen müssen.



Unternehmen sind von der Dezember-Einmalzahlung ausgeschlossen.

Wie werden die Preisbremsen finanziert?

Der weitaus größte Teil der Energiepreisbremsen soll über einen "Abwehrschirm" mit einem Volumen bis zu 200 Milliarden Euro finanziert werden. Die Bundesregierung rechnet einem Papier zufolge für die Soforthilfe mit Kosten von voraussichtlich neun Milliarden Euro. Der Bund macht dafür neue Schulden. Die Kredite werden dem laufenden Jahr zugerechnet, ab 2023 soll die Schuldenbremse dann wieder eingehalten werden. Zur Mitfinanzierung der Strompreisbremse sollen befristet bis mindestens Ende Juni kommenden Jahres "Zufallsgewinne" von Unternehmen auf dem Strommarkt rückwirkend ab 1. September abgeschöpft werden. Das betrifft etwa Produzenten von Ökostrom aus Wind und Sonne, die zuletzt von hohen Preisen an der Börse profitiert haben. Hintergrund sind stark gestiegene Gaspreise und der Mechanismus zur Preisbildung auf dem Strommarkt. Diese Abschöpfung hat bereits zu Kritik in der Energiebranche geführt. Ein Boni- und Dividenden-Verbot soll in Anlehnung an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds an den Erhalt von Rekapitalisierungsmaßnahmen geknüpft werden - also wenn Versorger wie Uniper Staatshilfen bekommen. Ein Boni- und Dividenden-Verbot soll aber nach den Plänen der Bundesregierung nicht gelten für Firmen, welche die Gas- und Strompreisbremse nutzen - das sieht allerdings ein Beschluss des Haushaltsausschusses vor. Zu dieser Frage könnte es noch eine kontroverse Debatte innerhalb der Koalition geben.

