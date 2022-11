Do 17.11.22 | 11:49 Uhr

Brandenburg verzeichnet mit dem Corona-Lockerungen einen starken Anstieg der Übernachtungen. Zwischen Januar und September 2022 zählte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Beherbergungsbetrieben 10,8 Millionen Übernachtungen. Das seien 42,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Behörde am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 waren es demnach jedoch 3,5 Prozent weniger Übernachtungen.

Insgesamt verbrachten laut Amt für Statistik 3,5 Millionen Gäste aus dem Inland mit 10,1 Millionen Übernachtungen durchschnittlich 2,9 Tage in Brandenburg. Rund 290.000 Gäste aus dem Ausland verweilten mit insgesamt 750.000 Übernachtungen im Schnitt 2,6 Tage in der Mark.