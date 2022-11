Brandenburger Zukunftspreis geht an Lausitzer Edelstahltechnik

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Freitagabend den Zukunftspreis Brandenburg verliehen. Bei dem wichtigsten Wirtschaftswettbewerb des Landes wurden sechs Unternehmen für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet.



Gewonnen haben die Lausitzer Edelstahltechnik aus Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster), die unter anderem Sprungtürme für Schwimmbäder herstellt und die A&W Apparate & Wärmetauscherbau aus Schwedt (Uckermark), die für Groß-Chemie-Unternehmen produziert.



Preise gingen außerdem an die Manz Landtechnik aus Nordwestuckermark, die schon in dritter Generation eine Schmiede und Bauschlosserei betreibt sowie die Spreewood Distillers aus Schlepzig (Dahme-Spreewald), die im Spreewald Roggen-Whiskey herstellen.